Правоохранительные органы продолжают проверку по делу о возможных попытках фальсификации на голосовании по Конституции.

Столичный главк МВД выявило причастных к афере с голосованием по поправкам. Об этом пишут "РИА Новости".

В пресс-релизе сказано, что полицейские пытаются установить круг лиц, которые причастны к мошенническим действиям с SIM-картами. Специалисты стараются установить местонахождение злоумышленников. Других новостей по данному расследованию нет.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 1 июля. Его перенесли из-за распространения коронавируса.

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Видео: Youtube/Общественная палата Российской Федерации