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Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

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В эфире телеканала Mtavari Arkhiu журналист перешел на русский язык и оскорбил российского президента.

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина.

Недавно Служба госбезопасности Грузии рассказала о задержании гражданина России за использование поддельных документов. При этом, он якобы был задействован в подготовке заказного убийства. Гендиректор телеканала Ника Гварамия заявила, что задержанный планировал ликвидировать Габунию по поручению Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это подозрение абсурдным.

Напомним, что летом 2019 года грузинский журналист обругал Владимира Путина и его родителей. Габуния начал в эфире ругаться матом и это вызвало возмущение зрителей канала. Они протестовали против журналиста.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Минкомсвязи озвучили причины разблокировки Telegram.

Видео: Youtube/მთავარი არხი • Mtavari Arkhi

Теги: владимир путин, георгий габуния, оскорбление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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