В эфире телеканала Mtavari Arkhiu журналист перешел на русский язык и оскорбил российского президента.

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина.

Недавно Служба госбезопасности Грузии рассказала о задержании гражданина России за использование поддельных документов. При этом, он якобы был задействован в подготовке заказного убийства. Гендиректор телеканала Ника Гварамия заявила, что задержанный планировал ликвидировать Габунию по поручению Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это подозрение абсурдным.

Напомним, что летом 2019 года грузинский журналист обругал Владимира Путина и его родителей. Габуния начал в эфире ругаться матом и это вызвало возмущение зрителей канала. Они протестовали против журналиста.

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Видео: Youtube/მთავარი არხი • Mtavari Arkhi