Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина.
Недавно Служба госбезопасности Грузии рассказала о задержании гражданина России за использование поддельных документов. При этом, он якобы был задействован в подготовке заказного убийства. Гендиректор телеканала Ника Гварамия заявила, что задержанный планировал ликвидировать Габунию по поручению Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это подозрение абсурдным.
Напомним, что летом 2019 года грузинский журналист обругал Владимира Путина и его родителей. Габуния начал в эфире ругаться матом и это вызвало возмущение зрителей канала. Они протестовали против журналиста.
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