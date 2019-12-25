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Избран новый глава Волховского района
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Избран новый глава Волховского района

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Исполняющий обязанности главы Волховского района Александр Налетов стал полноправным руководителем.

1 июля в Волховском районе Ленинградской области на пост главы местного совета депутатов был избран Александр Налетов - прежний заместитель районного главы, и с апреля 2021 года - исполняющий обязанности. За то чтобы сделать Налетова полноценным руководителем, проголосовали 27 из 30 депутатов. Отправленный с этой должности в отставку в 2016 году Владимир Новиков стал заместителем Александра Налетова. 

Предыдущий глава Волховского муниципального района, Сергей Кафорин, избранный в 2019 году, тоже был отправлен в отставку - в феврале 2021 года. Для отставки Кафорина путем голосования депутатам не хватило голосов, и ими был отменен свой же собственный вердикт об избрании чиновника от 2019 года. В интервью 47 news Кафорин объяснил это попыткой депутатов взять под контроль главу Администрации Волховского района Алексея Брицуна. 

Ранее в Выборгском районе объявили конкурс на замещение должности главы администрации после смерти Ильдара Гилязова. 

Фото: ВКонтакте/Волхов СМИ

Теги: александр налётов, алексей брицун, владимир новиков, волховский район, выборы, импичмент, исполняющий обязанности, сергей кафорин, совет депутатов
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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