В Липецкой области задержали мужчину, сильно избившего следователя в 2012 году

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Правоохранительные органы города Усмань, Липецкая область, задержали 50-летнего мужчину, семь лет назад избившего сотрудника полиции в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СПБ и ЛО.

Как стало известно, конфликт между злоумышленником и следователем МВД случился в 2012 году в ресторане на Пироговской набережной. В результате ссоры задержанный несколько раз ударил сотрудника органов по лицу и голове, что привело к тяжелом травмам у пострадавшего.

Мужчина доставлен в Северную Столицу для дальнейшего разбирательства. Против него возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Задержанный находится под подпиской о невыезде.

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