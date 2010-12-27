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ГИК сам зарегистрирует кандидатов в муниципальные депутаты, которым незаконно отказали ИКМО
Сегодня, 14:21
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nadezhda_sib

ГИК сам зарегистрирует кандидатов в муниципальные депутаты, которым незаконно отказали ИКМО

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С момента начала регистрации кандидатов в муниципальные депутаты поступило более 800 жалоб на работу ИКМО.

В понедельник, 15-го июля, городской избирком провел заседание рабочей группы по предварительному рассмотрению жалоб на решения ИКМО. На нем отменили 14 отказов в регистрации кандидатов на муниципальные выборы. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу городского избиркома. 

В случае нарушения закона Санкт-Петербургская избирательная комиссия будет сама регистрировать кандидатов и обязывать ИКМО делать это. Отмена решений ИКМО  коснулась комиссий "Литейный круг", "Владимирский", "Академическое", "Пулковский меридиан". Четырнадцать кандидатов получили возможность быть зарегистрированными. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что избирательная реформа может ликвидировать избиркомы муниципальных округов. С момента начала регистрации кандидатов в муниципальные депутаты в Горизбирком поступило более 800 жалоб на работу ИКМО. 

UPD: По итогам заседания Санкт-Петербургская избирательная комиссия отменила 21 решение ИКМО. 

Фото: pixabay.com

Теги: выборы, икмо
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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