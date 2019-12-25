Бастрыкин поручил проверить мигранта, подозреваемого в избиении женщины на Васильевском острове

Пострадашая попросила подозреваемого убрать за собой санузел и получила в ответ несколько ударов, а также угрозы.

Руководитель ГСУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку правомерности пребывания на территории РФ мигранта, избившего соседку по коммунальной квартире на Васильевском острове. Об этом пишет Spb.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Пострадавшая рассказала, что инцидент случился 17 июля. Женщина проживает в коммуналке уже 6 лет, 4 из которых предпринимает попытки договориться с соседями об уборке помещений общего пользования. Она попросила подозреваемого убрать за собой санузел и получила в ответ несколько ударов, а также угрозы.

В обстоятельствах произошедшего разбирается следствие. Будет возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что СК проверит законность сноса здания бывших "Казарм мастеровых и рабочих людей" на Заозерной улице.

Фото: Piter.TV