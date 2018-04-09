Избиение детей в скандальном петербургском садике не подтвердилось

Однако к работе педагогов все равно нашлись замечания.

Как стало известно ранее, в детском садике №115 двух воспитателей подозревают в избиении детей. 16 октября в этом учреждении состоялось родительское собрание, сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

На встречу пришли родители малышей из конфликтной группы, представители администрации Центрального района. В ходе диалога выяснилось, что грубое обращение воспитателя с детьми не подтвердилось, но замечания к работе педагогов все равно нашлись.

По результатам собрания одного из педагогов ясельной группы перевели в другую группу. В его отношении проведут служебное расследование. Отмечается, что сейчас в поддержку провинившегося воспитателя выступают его коллеги и выпускники.

Ранее мы рассказывали, что во Всеволожском районе Ленинградской области за две недели октября открывается четыре детских сада.

Фото: Piter.TV