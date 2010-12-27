Из петербургского детсада могут уволить двух воспитательниц за детские побои

Родители обратились в прокуратуру и полицию.

Родители подопечных детского садика в центре Петербурга требуют уволить двух воспитательниц, сообщило издание 78.ru.

Мамы и папы узнали, что их малыши в ясельной группе страдают за малейшие проступки: их бьют и толкают воспитательницы. Сильнее всех досталось двухлетнему мальчику – его побили за то, что он справил нужду в памперс.

После этого родители незамедлительно обратились в прокуратуру и полицию.

Сегодня в садике состоится родительское собрание, после которого администрация детского учреждения пригласит комиссию по разрешению споров. По результатам расследования примут необходимые меры. Заведующая уже извинилась перед родителями.

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Фото: Piter.TV