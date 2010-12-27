В середине ноября запланировано открытие детсада в городе Мурино – на пр. Менделеева,11, к. 4), большого детского сада на Торговом пр. 144 во Всеволожске и до конца года буду готовы к открытию два детсада в Мурино: на Воронцовском бульваре,14 к. 5 и на ул. Шувалова,19, к. 2.

Во Всеволожском районе Ленинградской области за две недели октября открывается четыре детских сада, которые будут посещать 680 юных ленинградцев.

"Взаимодействие Ленинградской области с застройщиками по строительству садов и школ по программе "Соцобъекты в обмен на налоги" доказало свою эффективность и сегодня мы вышли на пик по вводу дошкольных учреждений. Это позволит выполнить поставленные перед нами задачи по обеспечению дошкольными учреждениями как отдаленных сел, так и районов интенсивной жилой застройки", — сказал Александр Дрозденко по время посещения нового детского сада в Сертолово, в микрорайоне "Золотые купола".

"В этом году, по планам, во Всеволожском районе мы должны ввести 15 садов, до конца года откроем еще пять и четыре детских сада — выкупим, то есть, перевыполним свои обязательства — будет не 15, а 19 детских садов. И такие же планы ставим перед собой на последующие годы. Я рассчитываю, что проблемы с обеспечением детскими дошкольными учреждениями к началу 2021 года решим. Это непросто, требует больших вливаний из бюджета, но нам удалось привлечь софинансирование из федерального бюджета по программе "Стимул" на следующий год, потому что в этом году мы полностью выполнили свои обязательства", — отметил Александр Дрозденко.

"Осенний марафон" по открытию детских садов во Всеволожском районе начался 7 октября, когда заработал новый детский сад на 80 мест в микрорайоне Южный в городе Всеволожске на ул. Доктора Сотникова, 35. С 18 по 23 октября свои двери откроют большие детские сады на 180 мест каждый в городе Кудрово (ул. Столичная,15) и в Новом Девяткино (ул. Арсенальная,7).

В середине ноября запланировано открытие детсада в городе Мурино – на пр. Менделеева,11, к. 4), большого детского сада на Торговом пр. 144 во Всеволожске и до конца года буду готовы к открытию два детсада в Мурино: на Воронцовском бульваре,14 к. 5 и на ул. Шувалова,19, к. 2.

Источник: пресс-служба ЛО