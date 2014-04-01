Из-за задымления в ТЦ "Светлановский" эвакуировали 100 человек

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ближе к восьми часам вечера в торговом центра "Светлановский" в Петербурге произошел пожар, сообщил источник в правоохранительных органах.

Из-за возгорания были эвакуированы 100 человек, обошлось без пострадавших. Отмечается, что задымление началось на цокольном этаже семиэтажного ТЦ на проспекте Энгельса. Причины возгорания не уточняются. Также неизвестно, пострадал ли кто-то. Сам очаг задымления найти не удалось. Известно лишь то, что пожар произошел под магазином "Призма", где изготавливают продукцию магазина.

Ранее мы писали, что учащихся школы №127 в Петербурге эвакуировали после сообщения о минировании.

Фото: Piter.TV