Из-за задымления в ТЦ "Светлановский" эвакуировали 100 человек

Ближе к восьми часам вечера в торговом центра "Светлановский" в Петербурге произошел пожар, сообщил источник в правоохранительных органах.
Из-за возгорания были эвакуированы 100 человек, обошлось без пострадавших. Отмечается, что задымление началось на цокольном этаже семиэтажного ТЦ на проспекте Энгельса. Причины возгорания не уточняются. Также неизвестно, пострадал ли кто-то. Сам очаг задымления найти не удалось. Известно лишь то, что пожар произошел под магазином "Призма", где изготавливают продукцию магазина.
Ранее мы писали, что учащихся школы №127 в Петербурге эвакуировали после сообщения о минировании.
Фото: Piter.TV
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