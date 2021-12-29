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Из-за взрыва газа в Южно-Сахалинске погиб человек

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В одной из квартир пятиэтажного дома взорвался газовый баллон, после чего начался пожар.

В жилом доме Южно-Сахалинска произошел взрыв газа, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Инцидент произошел 11 января. В одной из квартир пятиэтажки взорвался газовый баллон, после чего начался пожар. Сам хозяин квартиры погиб. Ударной волной выбило окна и дверь.

Площадь распространения огня составила 15 квадратных метров. Пожар тушили девять сотрудников и три единицы специальной техники МЧС России.

Отмечается, что несущие конструкции дома, а также межквартирные и межкомнатные стены не повреждены.

Причины ЧП устанавливаются.

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Видео: Telegram / Amur Mash

Теги: взрыв газа, сахалинская область, южно-сахалинск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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