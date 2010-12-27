Из-за стрельбы в Техасе погибли восемь человек

Американские СМИ сообщили о восьми погибших в результате массового убийства.

Как стало известно из сообщения Associated Press, на утро 11 сентября в результате вчерашней стрельбы было убито как минимум восемь человек и еще двое ранены. Преступник, начавший огонь, входит в этот список. Среди жертв нет детей.

Правоохранительные органы в настоящее время устанавливают имена погибших. Проводится расследование по факту массового убийства.

Напомним, что около восьми часов вечера 10 сентября в США, штате Техас началась стрельба. Инцидент произошел в городе Плейно, который располагается к северо-востоку от Далласа. Конфликт начался из-за ссоры неизвестного мужчины и женщины. В какой--то момент последняя попятилась к дому, а преступник начал доставать пистолет. Затем они убежали в частный дом, где и погибли люди.