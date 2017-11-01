Из-за сбоя в работе светофора в Красноярске столкнулись 5 авто

В сети появилось видео с места двух аварий, которые произошли одна за другой.

Сегодня ночью, 1 ноября, на пересечении Маркса и Вейнбаума произошли одно за другим два ДТП, причиной которой стал неисправный светофор.

В первые минуты после полуночи на перекрестке столкнулись три автомобиля, которые разметало по перекрестку, словно бильярдные шары после удара кием. Когда уехали с места аварии сотрудники ГИБДД и "скорая", но машины, попавшие в ДТП, еще не разъехались, столкнулись автомобиль такси и внедорожник. Местные жители сообщают, что когда должен загораться "красный" для Маркса, то светофор просто тухнет. Но даже при неработающем светофоре согласно знакам, Маркса второстепенная. Но только после второго ДТП на этом перекрестке сотрудники ДТП стали регулировать движение вручную.

Сообщается, что в первой аварии пострадали 3 человека, во второй один человек.

Видео: ВК, ЧП Красноярск, krasmix.ru