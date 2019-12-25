Трассы двух трамваев изменятся из-за работ на Кронштадтской улице

Работы закончатся 31 января.

Работы по прокладке канализации у дома №4 по Кронштадской улице на несколько дней изменят маршруты трамваев №36 и 41. Как сообщили в пресс-службе Смольного, изменения будут действовать с 29 по 31 января.

В эти дни трамвай №36 поедет от конечной "посёлок Стрельна" по привычной трассе до Корабельной улице, далее по этой улице до конечной остановки "Завод "Северная верфь". Трамвай №41 отправится от конечной остановки "улица Маршала Говорова, 33" по обычной трассе до конечной "площадь Тургенева".

Также мы сообщали, что с 1 февраля в пригородных автобусах Петербурга заработает оплата "Подорожником".

Фото: Piter.TV, пресс-служба Смольного