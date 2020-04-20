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Из-за провала асфальта на Энергетиков меняются автобусные маршруты
Сегодня, 19:41
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Из-за провала асфальта на Энергетиков меняются автобусные маршруты

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Транспорт будет объезжать место провала по Якорной улице.

Из-за провала асфальта на проспекте Энергетиков меняются автобусные маршруты. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Так, из-за инцидента меняются маршруты автобусов № 82; 123; 131 и 185 – транспорт объедет место провала по Якорной улице, после чего повернёт на проспект Шаумяна, а потом снова вернется на Энергетиков по Магнитогорской улице.

Тем временем, около железнодорожной станции "Царское Село" началось строительство перехватывающей автостоянки. Она появится на Удаловской улице уже в этом году. 

Фото: Piter.tv

Теги: асфальт провалился, транспорт
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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