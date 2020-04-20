Из-за провала асфальта на Энергетиков меняются автобусные маршруты

Транспорт будет объезжать место провала по Якорной улице.

Из-за провала асфальта на проспекте Энергетиков меняются автобусные маршруты. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Так, из-за инцидента меняются маршруты автобусов № 82; 123; 131 и 185 – транспорт объедет место провала по Якорной улице, после чего повернёт на проспект Шаумяна, а потом снова вернется на Энергетиков по Магнитогорской улице.

Тем временем, около железнодорожной станции "Царское Село" началось строительство перехватывающей автостоянки. Она появится на Удаловской улице уже в этом году.

Фото: Piter.tv