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Перекресток Голикова и Ветеранов затопило из-за прорыва недавно поменянной трубы

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Из-за прорыва недавно поменянных труб затопило перекрёсток Голикова и Ветеранов

Во второй половине дня в пятницу, 9 апреля, на перекрестке улицы Лени Голикова и проспекта Ветеранов прорвало трубу, подтвердили в пресс-службе "Водоканала" города. 

Об аварии стало известно в соцсетях около половины четвертого часа вечера. На место прибыла бригада "Водоканала" и начала работы по локализации вытекания. Отмечается, что абоненты обеспечены водоснабжением.

Петербуржцы напомнили, что последние три месяца коммуникации реконструировали. Что послужило причиной прорыва, не уточняется.

Ранее мы писали, что Петергофское шоссе у ЛЭМЗ затопило водой из прорванной трубы.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: замена труб, затопило трубу, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей,

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