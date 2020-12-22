Перекресток Голикова и Ветеранов затопило из-за прорыва недавно поменянной трубы

Из-за прорыва недавно поменянных труб затопило перекрёсток Голикова и Ветеранов

Во второй половине дня в пятницу, 9 апреля, на перекрестке улицы Лени Голикова и проспекта Ветеранов прорвало трубу, подтвердили в пресс-службе "Водоканала" города.

Об аварии стало известно в соцсетях около половины четвертого часа вечера. На место прибыла бригада "Водоканала" и начала работы по локализации вытекания. Отмечается, что абоненты обеспечены водоснабжением.

Петербуржцы напомнили, что последние три месяца коммуникации реконструировали. Что послужило причиной прорыва, не уточняется.

Ранее мы писали, что Петергофское шоссе у ЛЭМЗ затопило водой из прорванной трубы.

Видео: vk.com/spb_today