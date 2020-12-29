Два автобуса изменят маршруты из-за прокладки водопровода на Чкаловском проспекте

Изменения продлятся с 14 по 20 января.

С 14 по 20 января два автобуса в Петербурге изменят маршруты из-за прокладки водопроводных сетей на Чкаловском проспекте. Как сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок", из-за работ закроется движение транспорта по проспекту в направлении от Пионерской улицы к Большой Разночинной.

Автобус №1 проследует от конечной "Наличная улица" по привычной трассе до Малого проспекта П.С., далее по нему, Большой Зелениной улице, Чкаловскому проспекту и далее по действующей трассе до конечной "Новосибирская улица". В обратном направлении автобус менять трассу не будет.

Автобус №191 в те же дни поедет от конечной "Река Оккервиль" по обычному маршруту до Малого пр. П.С., далее по нему, Большой Зелениной улице, Чкаловскому проспекту и затем по привычной трассе до конечной остановки "Станция метро "Петроградская". В обратном направлении автобус также проследует без каких-либо изменений.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге возобновил работу туристический трамвай.

Фото: пресс-служба "Организатора перевозок"