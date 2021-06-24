Из-за пожара на Литейном троллейбусы пустили в обход

От Балтийского вокзала троллейбусы № 3, № 8 и № 15 временно перенаправили по обходной трассе до Адмиралтейского проспекта.

В Петербурге горожан предупредили об изменении троллейбусных маршрутов из-за пожара на Литейном. Об этом написали 26 сентября в телеграм-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок".

От Балтийского вокзала троллейбусы № 3, № 8 и № 15 временно перенаправили по обходной трассе до Адмиралтейского проспекта. Это связано с пожаром в доме № 60 на Литейном проспекте. В 18:59 пожар потушили. Обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что расходы на строительство метро в Петербурге в 2023 могут урезать в 2 раза.

Фото: Piter.tv

