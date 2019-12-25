Из-за поврежденного кабеля в Петербурге два трамвая изменят маршрут

Трамвай № 7 проследует от станции "Малая Охта" по своему маршруту до станции "Река Оккервиль".

В понедельник, 21 декабря, в Петербурге трамваи № 7 и 65 изменят маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

Изменение маршрутов связано с повреждением кабеля посторонней организацией на проспекте Солидарности и улице Коллонтай. Ограничения вступают в силу сегодня, 21 декабря.

Уточняется, что трамвай № 7 начнет свой маршрут от станции "Малая Охта" и проследует до станции "Река Оккервиль". А трамвай № 65 поедет от станции "Река Оккервиль" по улице Дыбенко до станции "Невский завод".

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Фото: Piter.TV