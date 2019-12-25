Полумарафон 9 августа ограничит движение в Петербурге

Ряд улиц и проспектов будет полностью перекрыт.

В воскресенье, 9 августа, в Петербурге пройдет полумарафон "Северная столица", организованный ООО "Агентство стратегических коммуникаций. В связи с этим, рассказали в КРТИ, ожидаются ограничения движения в центре города.

Затрудненным проезд станет на участках 2-3-й линий В.О, 4-5-й линий, 10-11-й линий, 18-19-й линий, 20-21-й линий В.О на участках от Большого проспекта до Университетской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта, а также по Вознесенскому проспекту, Большой Морской улице, Волховскому переулку и Миллионной улице. Здесь ограничения продлятся с 8.00 до 13.00. Также осложнится проезд по Тучкову переулку от Волховского переулка до Среднего проспекта В.О.

Полностью закроется движение на целом ряде улиц, мостов и проспектов:

Также с полуночи 8 августа до 14.00 9 августа станет запрещена остановка на упомянутых ранее участках.

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Фото: Piter.TV