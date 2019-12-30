Из-за пиротехнического фестиваля в Петербурге "встали" автомобилисты

В центре города перекрыли движение из-за фестиваля "Рождественская звезда". Водители в бешенстве.

По информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры, 7 и 8 января с 16:00 до 22:30 в центре Петербурга ограничили движение для автомобилистов и общественного транспорта.

К настоящему моменту стоят в пробках автомобилисты на Невском, Лиговском и Адмиралтейском проспектах, Садовой улице, Университетской набережной. Не повезло водителям на набережных Грибоедова, Мойки и Макарова.

Автомобилистам запрещается ездить по Адмиралтейскому проспекту от улицы Якубовича до Вознесенского проспекта, от Вознесенского до Дворцовой площади; о крайней правой полосе Невского проспекта от Зеленого моста к Малой Морской улице, а также по Биржевому проезду.

Эта участь также постигла участок по Невскому проспекту от Малой Морской улицы до Дворцового проезда, по Дворцовому проезду, Дворцовому мосту, Адмиралтейской набережной, по Дворцовой набережной от Дворцового моста до Мраморного переулка. Также не проехать от Троицкого моста до Мраморного переулка, по Университетской набережной от Менделеевской линии до Биржевой площади, по Биржевой площади и по Таможенному переулку.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге откроется фестиваль огня "Рождественская звезда"

Фото: скрин Яндекс-карты