Из-за непогоды в Мурманске отменили семь рейсов в Петербург

Там бушует сильный ветер и метель.

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку по факту отмены нескольких рейсов из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о рейсах Мурманск-Москва и Мурманск-Петербург авиакомпании "Россия", а также Мурманск-Петербург Smartavia и Мурманск-Москва "Аэрофлота". Задержка отправления и прибытия самолетов произошла из-за плохой погоды. На северо-западе региона бушует сильный ветер и метель. На ряде участков объявлена лавинная опасность.

В общей сложности задержали семь рейсов в Петербург. Полеты обещают возобновить утром 18 января. Прокуратура проверит своевременность обеспечения пассажиров напитками, едой и размещения их в гостинице.

Ранее мы писали, что весной из Петербурга запустят прямые рейсы в Осло.

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