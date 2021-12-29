Весной из Петербурга запустят прямые рейсы в Осло

Перелеты стартуют с 28 апреля и будут выполняться каждые четверг и воскресенье.

Этой весной с норвежскую столицу Осло можно будет отправиться прямым рейсом из Петербурга. Об этом сообщила Ассоциация Туроператоров (АТОР).

Норвежская авиакомпания уже открыла бронь билетов на прямые рейсы из Северной столицы в Осло. Перелеты стартуют с 28 апреля и будут выполняться каждые четверг и воскресенье. Время полета составит 2 часа 5 минут. Полет туда-обратно с багажом на майские праздники обойдется почти в 27 тысяч рублей.

На данный момент российская авиакомпания совершает рейсы в Осло из Москвы дважды в неделю. Чтобы пересечь границу необходимо заранее заполнить регистрационную анкету на сайте entrynorway.no вне зависимости от прививочного статуса. Также необходим ПЦР-тест не старше 24 часов и обязательно прохождение экспресс-тестирования в Осло. "Спутник V" на данный момент не признан в России, поэтому туристам придется пробыть на карантине 3 суток и сдать еще раз тест на коронавирус.

В конце 2021 года авиакомпания AZUR air запустила прямые рейсы из Петербурга на Кубу.

Фото: Piter.tv