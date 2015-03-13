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Из-за непогоды на севере Италии нарушено ж/д сообщение

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Департамент гражданской защиты Италии объявил красный уровень погодной опасности в Лигурии и в Пьемонте.

Рекордные 496 мм осадков выпали за шесть часов в провинции Савона (Италия). Об этом сообщило агентство ANSA.

Департамент гражданской защиты Италии объявил красный уровень погодной опасности в Лигурии и в Пьемонте из-за сильных ливней. Из-за непогоды было остановлено движение поездов на линии Савона – Турин. Уже из берегов вышли реки Бормида и Летимбро. В Генуе и в Савоне закрыли школы.

Во вторник красное предупреждение будет действовать и в Ломбардии.

Недавно из-за ливней пострадали улицы Владивостока.

Видео: Youtube/Corriere della Sera

 

Теги: италия, ливень
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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