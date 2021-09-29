Пострадала территория Владивостока.

Затопленные из-за ливней улицы российского города сняли на видео. В социальных сетях появились ролики, снятые местными жителями из Владивостока. На кадрах видно, что уровень воды после ливней местами превышает уровень колес на транспортных средствах. Затопленной остается вся проезжая часть.

На еще одном видео показано, что вода от ливней скопилась под переправой. Из-за этого в городе затруднено автомобильное движение под мостом. Также очевидцы заметили, что вода повредила первым этажам в многоэтажных зданиях. Больше всего пострадали дома, находящиеся на территории районов Первой и Второй Речки, а также центра.

Региональный Гидрометцентр сообщил о том, что погода должна стабилизироваться во Владивостоке к вечеру 29 сентября. Уже 20 сентября в городе не ждут дождей.

Третью сессию Гран-при России отменили из-за дождя.

Фото и видео: Telegram / Amur Mash