Из-за неисправности контактной сети в Ленобласти сбился график поездов

Речь идет о Балтийском направлении.

Электричка из деревни Калище в Петербург задержалась утром 24-го января из-за неисправности контактной сети. Поезд пришлось остановить, рассказала пресс-служба АО "СЗППК".

Неисправность обнаружили в 08:15 на перегоне Лебяжье - Калище Октябрьской железной дороги. Задержка электрички составила более часа. Пригородные электропоезда №6607 и №6611, которые должны были следовать из Северной столицы в Калище, проследовали до станции Лебяжье. Они отправляются с Балтийского вокзала.

На месте происшествия работала восстановительная бригада специалистов. Октябрьская железная дорога принесли свои извинения за временные неудобства. Всю актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО "РЖД" или по телефону Единого информационно-сервисного центра: 8-800-775-00-00.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что электричка сбила мужчину на станции "Старая Деревня". Трагедия попала на видео.

Фото: Piter.TV