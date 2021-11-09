Из-за мощных ливней на юге Индии погибли не менее четырех человек

Больше всего пострадал штат Тамилнад.

Из-за мощных муссонных ливней на юге Индии погибли не менее четырех человек. Об этом сообщили местные журналисты. В издании Mint со ссылкой на заявление властей говорится о том, что жертвы выявлены сотрудниками экстренных ведомств за последние двое суток. Непогода полностью или частично разрушила свыше 60 жилых зданий в штате Тамилнад.

Ко вторнику в Тамилнаде и Андхра-Прадеше будет развернуто более 20 групп NDRF. Максимум команд (около 10-15) будет развернуто в Тамилнаде. Несколько команд останутся в резерве для дополнительной поддержки. Сатья Нараян Прадхан, глава Национальных сил реагирования на стихийные бедствия

По информации от NDRF, с 9 по 11 ноября в Тамилнаде и соседнем штате Андхра-Прадеш будут работать 20 команд спасателей. В этот период в регионе ожидаются еще более сильные дожди.

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Фото и видео: YouTube / IBC Tamil News