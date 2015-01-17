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Из-за лобового столкновения двух иномарок на трассе под Лугой погиб 74-летний водитель

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ДТП произошло на 2-м км подъезда № 1 к городу по трассе Р-23, недалеко от АЗС.

Один человек погиб в лобовом столкновении Porsche Panamera и Nissan под Лугой 25 октября около 15:30. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Упрдор „Северо-Запад"".

ДТП произошло на 2-м км подъезда № 1 к городу по трассе Р-23, недалеко от АЗС.

Тело скончавшегося мужчины пришлось доставать из покореженного автомобиля Nissan четырем спасателям. Погибши оказался 74-летний водитель иномарки. По предварительной информации, эта Nissan выехал на встречную полосу, что и стало причиной аварии.

На выходных в Комарово 64-летний водитель погиб после столкновения с деревом.

Видео: ВКонтакте / Подслушано в городе Луга

Теги: луга, смертельное дтп
Категории: Новости Ленинградской области, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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