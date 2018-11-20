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Из-за перепада температур "Теплосеть Петербурга" работает в усиленном режиме
Сегодня, 16:22
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nastya960

Из-за перепада температур "Теплосеть Петербурга" работает в усиленном режиме

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В течение суток температура будет меняться с минуса на плюс.

Из-за резких изменений погодных условий АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" начала работать в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По данным Гидрометцентра, в Петербурге к вечеру 7 февраля столбик термометра может опуститься до минус десяти градусов, однако, уже 8 февраля будет ноль градусов. На выходных температура воздуха достигнет +3. В течение ближайших суток будут перепады от минуса до оттепели.

При изменении погодных условий производится регулирование температуры теплоносителя, которое приводит к повышению нагрузки на трубопровод, поэтому технологические нарушения не исключены. Наши оперативные бригады работают в режиме повышенной готовности.

Антон Свиридов, главный инженер АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Об авариях на теплосетях стоит сообщать по телефонам: 004 или 112.

Фото: Piter.TV

 

 

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Теги: погода в петербурге, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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