Из-за перепада температур "Теплосеть Петербурга" работает в усиленном режиме

В течение суток температура будет меняться с минуса на плюс.

Из-за резких изменений погодных условий АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" начала работать в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По данным Гидрометцентра, в Петербурге к вечеру 7 февраля столбик термометра может опуститься до минус десяти градусов, однако, уже 8 февраля будет ноль градусов. На выходных температура воздуха достигнет +3. В течение ближайших суток будут перепады от минуса до оттепели.

При изменении погодных условий производится регулирование температуры теплоносителя, которое приводит к повышению нагрузки на трубопровод, поэтому технологические нарушения не исключены. Наши оперативные бригады работают в режиме повышенной готовности. Антон Свиридов, главный инженер АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Об авариях на теплосетях стоит сообщать по телефонам: 004 или 112.

Фото: Piter.TV