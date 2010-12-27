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Из-за инаугурации Беглова Исаакиевскую площадь заполнили ОМОН и автозаки
Сегодня, 12:50
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nastya960

Из-за инаугурации Беглова Исаакиевскую площадь заполнили ОМОН и автозаки

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Журналистов в зал, где проходит церемония инаугурации, не пустили.

Исаакиевскую площадь, а также переулок Гривцова, Мойку и дорогу перед Мариинским дворцом перекрыли сотрудники ОМОНа. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV. 

Причиной скопления такого количества стражей порядка стала инаугурация Александра Беглова. На торжественной церемонии присутствовали все депутаты Законодательного собрания, почетные граждане и уставные судьи. 

Журналистов в зал, где проходит церемония, не пустили. СМИ следят за инаугурацией по видеотрансляции из малого зала.

Ранее Piter.TV сообщал, что центр Петербурга встал в 6-балльные пробки.

Фото: Piter.TV

Теги: беглов, инаугурация, исаакиевская площадь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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