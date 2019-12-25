В водоеме под Гатчиной обнаружили тело женщины

По предварительным данным, это 62-летняя пенсионерка, которую искали с 3 сентября.

Устанавливаются обстоятельства гибели женщины, тело которой нашли в полусотне метров от берега в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Днем 23 сентября в полицию поступило сообщение о теле женщины, которое находилось в водоеме на улице Ленина в поселке Дружная Горка.

По предварительным данным, это 62-летняя пенсионерка, которую искали с 3 сентября. Обстоятельства произошедшего выясняет районный отдел Следкома Ленобласти.

Заблудившегося в лесу грибника спустя трое суток нашли мертвым в Ленобласти.

Фото: pexels