В водоеме под Гатчиной обнаружили тело женщины

Устанавливаются обстоятельства гибели женщины, тело которой нашли в полусотне метров от берега в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Днем 23 сентября в полицию поступило сообщение о теле женщины, которое находилось в водоеме на улице Ленина в поселке Дружная Горка.
По предварительным данным, это 62-летняя пенсионерка, которую искали с 3 сентября. Обстоятельства произошедшего выясняет районный отдел Следкома Ленобласти.
Заблудившегося в лесу грибника спустя трое суток нашли мертвым в Ленобласти.
Фото: pexels
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