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В водоеме под Гатчиной обнаружили тело женщины
Сегодня, 11:39
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В водоеме под Гатчиной обнаружили тело женщины

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По предварительным данным, это 62-летняя пенсионерка, которую искали с 3 сентября.

Устанавливаются обстоятельства гибели женщины, тело которой нашли в полусотне метров от берега в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Днем 23 сентября в полицию поступило сообщение о теле женщины, которое находилось в водоеме на улице Ленина в поселке Дружная Горка.

По предварительным данным, это 62-летняя пенсионерка, которую искали с 3 сентября. Обстоятельства произошедшего выясняет районный отдел Следкома Ленобласти.

Заблудившегося в лесу грибника спустя трое суток нашли мертвым в Ленобласти.

Фото: pexels

 

Теги: гатчина, утонула
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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