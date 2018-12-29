Из БЦ "Лахта-2" после анонимного сообщения эвакуировали 300 человек

На улице Оптиков после анонимного сообщения из бизнец-центра пришлось эвакуировать почти 300 человек. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные источники.
По предварительной информации, 24 января около шести вечера на электронную почту судебного участка №150 в городе Пушкине и Василеостровского районного суда пришло письмо следующего содержания:
Сегодня мы заминировали ТЦ Лахта-2. Несколько взрывных устройств оставлены сотрудниками в пакетах и сумках. Если нужны жертвы, они будут и без эвакуации. Ответственность берем на себя полную.
Выдержка из письма
В бизнес центре не нашли никаких взрывных устройств, однако, в течение часа пришлось эвакуировать 267 человек.
Фото: Piter.tv
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