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Из БЦ "Лахта-2" после анонимного сообщения эвакуировали 300 человек
Сегодня, 9:07
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nastya960

Из БЦ "Лахта-2" после анонимного сообщения эвакуировали 300 человек

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В БЦ не нашли никаких взрывных устройств.

На улице Оптиков после анонимного сообщения из бизнец-центра пришлось эвакуировать почти 300 человек. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные источники.

По предварительной информации, 24 января около шести вечера на электронную почту судебного участка №150 в городе Пушкине и Василеостровского районного суда пришло письмо следующего содержания:

Сегодня мы заминировали ТЦ Лахта-2. Несколько взрывных устройств оставлены сотрудниками в пакетах и сумках. Если нужны жертвы, они будут и без эвакуации. Ответственность берем на себя полную.

Выдержка из письма

В бизнес центре не нашли никаких взрывных устройств, однако, в течение часа пришлось эвакуировать 267 человек. 

Фото: Piter.tv

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Теги: анонимное сообщение, бц лахта 2, лахта, минирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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