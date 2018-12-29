Из БЦ "Лахта-2" после анонимного сообщения эвакуировали 300 человек

В БЦ не нашли никаких взрывных устройств.

На улице Оптиков после анонимного сообщения из бизнец-центра пришлось эвакуировать почти 300 человек. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные источники.

По предварительной информации, 24 января около шести вечера на электронную почту судебного участка №150 в городе Пушкине и Василеостровского районного суда пришло письмо следующего содержания:

Сегодня мы заминировали ТЦ Лахта-2. Несколько взрывных устройств оставлены сотрудниками в пакетах и сумках. Если нужны жертвы, они будут и без эвакуации. Ответственность берем на себя полную. Выдержка из письма

В бизнес центре не нашли никаких взрывных устройств, однако, в течение часа пришлось эвакуировать 267 человек.

Фото: Piter.tv