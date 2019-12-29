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Из психоневрологического интерната в Петергофе сбежал мужчина
Сегодня, 17:25
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arteliseev

Из психоневрологического интерната в Петергофе сбежал мужчина

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Он инвалид второй группы детства.

В Петергофе разыскивают мужчину, который сбежал из психоневрологического интерната №3 на Заячьем проспекте. Об этом сообщил телеканал "78".

Инцидент произошёл вчера, 29 февраля. Медсестра интерната позвонила в полицию и сообщила о побеге пациента.

Известно, что 35-летний мужчина инвалид второй группы детства. Это не первый случай самовольного ухода из интерната, однако раньше он всегда возвращался обратно.

Ранее мы сообщили, что в Смольном назвали худшие и лучшие больницы Петербурга.

Фото: Pixabay

Теги: интернат, мужчина, петергоф, психоневрологический
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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