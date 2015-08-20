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В Сампсониевском саду выловили труп мужчины
Сегодня, 14:45
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Rybka123
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В Сампсониевском саду выловили труп мужчины

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Следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.

В субботу, 1 сентября, в Выборгском районе Петербурга обнаружили труп утопленника. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, тело в местном пруду нашли посетители Сампсониевского сада. Чтобы достать страшную находку на место событий прибыли спасатели.    

На вид погибшему примерно 40-45 лет. Следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. По факту происшествия проводится проверка.  

Ранее на Piter.TV: На Васильевском острове выловили труп мужчины

Фото: vk.com/spb_today

Теги: сампсониевский сад , утопленик
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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