В Сампсониевском саду выловили труп мужчины

Следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.

В субботу, 1 сентября, в Выборгском районе Петербурга обнаружили труп утопленника. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, тело в местном пруду нашли посетители Сампсониевского сада. Чтобы достать страшную находку на место событий прибыли спасатели.

На вид погибшему примерно 40-45 лет. Следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: vk.com/spb_today