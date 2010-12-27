Из Невы достали труп мужчины в тельняшке и двух штанах

Днем пятницы, 15 ноября, из Невы выловили неизвестного утопленника средних лет. Сотрудники МЧС обнаружили тела на пересечении улицы Ватутина и Арсенальной набережной. При осмотре трупа обнаружили, что на мужчине надето две пары штанов, а также тельняшка. Личность установить не удалось, так как у мертвеца не обнаружили при себе документы.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют личность петербуржца, а также точную причину смерти.
Ранее мы сообщали, что в Волхове вор обчистил квартиру нумизмата, предварительно сломав балкон.
Фото: скриншот Google Maps.
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