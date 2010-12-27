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Из Невы достали труп мужчины в тельняшке и двух штанах
Сегодня, 13:03
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arteliseev

Из Невы достали труп мужчины в тельняшке и двух штанах

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Личность мужчины не установлена. По предварительной информации, ему 40-50 лет.

Днем пятницы, 15 ноября, из Невы выловили неизвестного утопленника средних лет. Сотрудники МЧС обнаружили тела на пересечении улицы Ватутина и Арсенальной набережной. При осмотре трупа обнаружили, что на мужчине надето две пары штанов, а также тельняшка. Личность установить не удалось, так как у мертвеца не обнаружили при себе документы. 

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют личность петербуржца, а также точную причину смерти. 

Ранее мы сообщали, что в Волхове вор обчистил квартиру нумизмата, предварительно сломав балкон.

Фото: скриншот Google Maps.

Теги: нева, утопленик
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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