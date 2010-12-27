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В Петербурге выселили ювелирный салон и парикмахерскую из-за отсутствия договора аренды
Сегодня, 16:33
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nadezhda_sib

В Петербурге выселили ювелирный салон и парикмахерскую из-за отсутствия договора аренды

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Пользователи помещений знали, что его надо освободить, но требование игнорировали.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга освободил помещение на шоссе Революции. Пользователь незаконно разместил на территории здания парикмахерскую, кафе и начал строить сауну. 

Бизнес развернулся на 250 квадратных метрах без необходимых на то документов, при этом "арендатор" сделал перепланировку внутри помещения. 

Также комитет наведался в доходный дом Безобразовой на набережной канала Грибоедова, в нем на площади 150 квадратных метров незаконно вел свою деятельность ювелирный салон. Договор об аренде истек в мае 2019.

Обоим арендаторам без разрешительных документов пришлось освободить помещения. Пользователи знали о необходимости съехать, однако ранее игнорировали это требование, поэтому в дело пришлось вмешаться сотрудникам ККИ. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный заработал на системе платных парковок 51,4 млн рублей

Фото: ККИ 

 

Теги: кки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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