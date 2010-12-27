В Петербурге выселили ювелирный салон и парикмахерскую из-за отсутствия договора аренды

Пользователи помещений знали, что его надо освободить, но требование игнорировали.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга освободил помещение на шоссе Революции. Пользователь незаконно разместил на территории здания парикмахерскую, кафе и начал строить сауну.

Бизнес развернулся на 250 квадратных метрах без необходимых на то документов, при этом "арендатор" сделал перепланировку внутри помещения.

Также комитет наведался в доходный дом Безобразовой на набережной канала Грибоедова, в нем на площади 150 квадратных метров незаконно вел свою деятельность ювелирный салон. Договор об аренде истек в мае 2019.

Обоим арендаторам без разрешительных документов пришлось освободить помещения. Пользователи знали о необходимости съехать, однако ранее игнорировали это требование, поэтому в дело пришлось вмешаться сотрудникам ККИ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный заработал на системе платных парковок 51,4 млн рублей.

Фото: ККИ