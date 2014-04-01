В подвале в Металлострое нашли мужчину с пробитой головой

В среду, 31 марта, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Городской больницы №26. Медики рассказали о госпитализации неизвестного мужчины, на вид которому 45 лет. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Незнакомца нашли в подвале дома №2/30 на улице Полевой в поселке Металлострой. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом лобной кости, ссадины головы. Пострадавший находится в тяжелом состоянии (опрашивать нельзя).
На данный момент полиция выясняет обстоятельства получения травм. Видеонаблюдение в доме отсутствует.
Ранее в квартире на Приморском проспекте нашли труп 5-летнего мальчика с ожогами.
Фото: Piter.TV
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