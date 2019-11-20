Из перевернутой на Композиторов машины высыпались оружие и бутылки

Появились подробности утреннего ДТП в Выборгском районе Петербурга.

Появились подробности аварии в Выборгском районе Петербурга. Утром 19 ноября появились сведения о том, что во дворе дома под номером 12 на улице Композиторов припаркован "перевертыш". Очевидцам даже удалось заснять на видео мешающую проезду машину.

По данным Мегаполиса, у лежащего "Мицубиси" раскрылся багажник. Там находилось оружие и бутылки из-под коньяка и пива. Оружие предположительно напоминает карабин "Сайга". Однако, предмет может оказаться при дальнейшем изучении муляжом. Сотрудники ДПС не заставил водителя на месте ДТП, поэтому не смогли оперативно прояснить информацию. Оперативникам предстоит узнать каким образом иномарка смогла перевернуться между двумя рядами припаркованных машин.

Местные жители считают, что шофер был в состоянии алкогольного опьянения и не понимал, где находится. Сначала он влетел в узкую арку дома, по пути зацепив собой несколько транспортных средств. Проехав еще 50 метров, он использовал препятствие на дороге в качестве трамплина.Из-за действий водителя пострадала машина "Ниссан Кашкай".

Ранее Piter.tv писал о том, что каршеринг получил камнем по крыше за перекрытую пешеходную дорожку.

Фото: Мегаполис

Видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Ekaterina Petrochenkova