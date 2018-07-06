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Задержанный за наркотики мужчина скончался в колпинской больнице
Сегодня, 10:06
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Alena_Zinovieva

Задержанный за наркотики мужчина скончался в колпинской больнице

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Молодого человека задержала полиция вместе с колбой с неизвестным веществом.

Вечером 24 февраля сотрудники 55-го отдела полиции передали в руки медикам жителя Колпино. По словам правоохранителей, мужчина попался в парадной дома №36 по Заводскому проспекту с запрещенным веществом в кармане.

Уточняется, что при себе у 28-летнего безработного была пластмассовая колба с неизвестным бежевым веществом, предположительно, сильнодействующим наркотиком. Около восьми вечера задержанному стало плохо, и он потерял сознание. В 21:30 реанимобиль повез его в больницу, через 45 минут мужчина скончался.

По факту случившегося ведется проверка. Вещество направлено на экспертизу.

Ранее мы писали, что в Отрадном госпитализировали мужчину с изрезанной спиной.

Фото: Piter.TV

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Теги: наркоман, скончался в больнице, хранение наркотиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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