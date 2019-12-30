Из офиса на Петроградке вынесли три сейфа с двумя миллионами рублей

Грабителей разыскивает полиция.

Во вторник, 28 января, в полицию Петроградского района обратился 47-летний мужчина и рассказал, что ночью неизвестные ограбили офис в доме №19 на Малом проспекте П.С. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Пробыв внутри помещения всего 15 минут, грабители вынесли три сейфа с двумя миллионами рублей. Судя по картам и информации в свободном доступе, офис мог принадлежать охранной фирме. Полиция уже ведет розыск злоумышленников.

Ранее мы рассказывали, что неизвестный в драных штанах ранил мирную петербурженку ножом в почку.

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