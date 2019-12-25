Из квартиры священника в Петербурге вынесли флейту, деньги и кольцо

Вор выпилил часть металлической двери.

Вечером 3 июля в полицию Петербурга обратился 32-летний священник РПЦ. Как стало известно Piter.TV, мужчина рассказал правоохранителям о своей ограбленной квартире на бульваре Новаторов.

Предполагается, что в период с 30 июля по 3 августа в квартиру священника на шестом этаже проник неизвестный, выпилив часть металлической двери. Вор вынес из чужого жилища кольцо из желтого металла, 15 тысяч рублей наличными и поперечную флейту в чехле, лежавшую на фортепиано. Ущерб хозяин квартиры оценил в 45 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже.

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