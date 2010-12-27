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На Маршала Жукова обокрали квартиру научного сотрудника
Сегодня, 9:57
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Alena_Zinovieva

На Маршала Жукова обокрали квартиру научного сотрудника

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Из жилого помещения вынесли деньги и драгоценности.

Накануне в полицию Кировского района обратился 34-летний сотрудник научно-исследовательского отделения одного из петербургских вузов и заявил об ограблении квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

Потерпевший рассказал, что неизвестный проник в двухкомнатную квартиру в доме №66 на проспекте Маршала Жукова в период с 7:30 до 15 часов. Вор повредил замок входной металлической двери и проник в жилое помещение.

Добычей преступника стали деньги и ювелирные изделия. Общий ущерб составил 35 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Злоумышленника ищет полиция.

Ранее мы писали, что в Петербурге полиция задержала серийного вора смартфонов.

Фото: Piter.TV

Теги: вор-домушник, кража, ограбление квартиры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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