На Маршала Жукова обокрали квартиру научного сотрудника

Из жилого помещения вынесли деньги и драгоценности.

Накануне в полицию Кировского района обратился 34-летний сотрудник научно-исследовательского отделения одного из петербургских вузов и заявил об ограблении квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

Потерпевший рассказал, что неизвестный проник в двухкомнатную квартиру в доме №66 на проспекте Маршала Жукова в период с 7:30 до 15 часов. Вор повредил замок входной металлической двери и проник в жилое помещение.

Добычей преступника стали деньги и ювелирные изделия. Общий ущерб составил 35 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Злоумышленника ищет полиция.

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Фото: Piter.TV