Из квартиры на Английском проспекте украли альт, деньги и загранпаспорта

Злоумышленники обокрали квартиру музыкального редактора одного из журналов.

В Адмиралтейском районе сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, совершившего кражу музыкального инструмента и имущества из квартиры. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне в полицию обратилась женщина 1969 года рождения, которая является музыкальным редактором одно из журналов. Она рассказала, что неизвестные взломали замок входной двери в ее квартире на Английском проспекте. Из дома пропали 30 000 рублей, 1000 евро, альт (музыкальный инструмент), фарфоровая статуэтка и загранпаспорта.

Возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.3 УК РФ (кража). Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.

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Фото: Piter.TV