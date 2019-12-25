Из исправительной колонии в Металлострое сбежали двое заключенных

Как мужчины покинули территорию ИК, неизвестно.

Ночью в четверг, 17 декабря, из исправительной колонии №5 в Металлострое сбежали двое заключенных. Об этом сообщили в паблике "Дорожный инспектор" "ВКонтакте".

Фамилии беглецов известны – Стёпин и Золотов, однако каким образом мужчины покинули территорию колонии и по каким статьям осуждены, не уточняется. Оперативные наряды разыскивают заключенных, подробностей происшествия пока не появлялось.

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