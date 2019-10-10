Из горящей квартиры на проспекте Металлистов спасли женщину

Жертва получила ожог 90% поверхности тела.

В Калининском районе Петербурга спасатели вытащили из горящей квартиры женщину. Пострадавшая выжила, но получила 90 процентов ожогов тела. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

О возгорании первыми сообщили местные жители. Они выложили в соцсети видео с полыхающей комнатой. Огонь было видно с улицы. Инцидент произошел в доме по проспекту Металлистов, около 21 часа вечера 9 октября.

На данный момент установлено, что пострадавшей оказалась 48-летняя петербурженка. Сейчас она госпитализирована. Во время пожара сотрудники экстренного ведомства эвакуировали с верхних этажей здания нескольких человек. Сейчас они в безопасности.

По предварительным сведениям, пациентка могла стать виновницей пожара. Она заснула с сигаретой в руке. Двухкомнатная жилплощадь воспламенилась моментально. В общей сложности выгорели 16 квадратных метров территории. Пожарные ликвидировали огонь спустя полчаса после вызова.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Уманском переулке под утро сгорел ВАЗ.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

