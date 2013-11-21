Петербургу выделят субсидии на организацию школьного питания

Правительство города и Министерство просвещения РФ заключили соответствующее соглашение.

Петербургу из федерального бюджета выделят субсидии для организация горячего школьного питания. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Министерство просвещения РФ и Правительство Петербурга заключили соглашение о предоставлении бюджету города субсидии из федерального бюджета на 2022-2024 годы. В 2022 году городу выделят 1 274 428,7 тысяч рублей, в 2023 году – 1 231 270,6 тысяч рублей и в 2024 году – 1 265 849,5 тысяч рублей

Ранее Роспотребнадзор представил список продуктов и блюд, запрещенный в школьных столовых.

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