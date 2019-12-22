Из дома в Ленобласти похитили икону XVIII века

Мужчина не был в своей доме с осени прошлого года.

В Тихвине 12 апреля в полицию обратился мужчина 1970 года рождения с заявлением о краже. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина рассказал, что решил отправиться в свой дачный дом, так как наступила весна. На даче он не появлялся с осени прошлого года. Оказалось, что в доме в деревне Саньково в этот период времени побывали воры.

Неизвестные злоумышленники проникли в дом через окно и вынесли икону Божией матери XVIII века. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее петербургский митрополит пролетел над Петербургом с иконой.