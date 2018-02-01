Из дома на Товарищеском вывели парня с "белочкой" и перемотанной шеей

За мужчиной приехали скорые и полиция.

Для жителей дома №6 по Товарищескому проспекту утром 27 ноября развернулся целый спектакль, наблюдали за действием и пользователи соцсетей. По словам очевидцев, в дом заходила полиция с щитом, а на третьем этаже были распахнуты балконные окна. К подъехавшим чуть погодя скорым и очередным полицейским вывели парня с перемотанной шеей.

Как сказал один из пользователей и жителей этого дома, Максим, молодой человек, живущий с комментатором по соседству, переборщил с алкоголем до белой горячки, заперся на балконе и кричал о погоне и покушении неизвестных на его жизнь. В итоге дверь в квартиру и на балкон пришлось выламывать, а парня спасать от невидимых преследователей.

Тем временем, в Приморье школьник принес в школу ртуть и раздавал "шарики" ребятам.

Фото: Дашуля Камаченко, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте