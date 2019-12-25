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Из дома петербургского главврача вынесли деньги и украшения почти на 6 млн рублей
Сегодня, 9:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из дома петербургского главврача вынесли деньги и украшения почти на 6 млн рублей

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Злоумышленника разыскивают правоохранители.

Крупная кража была совершена из частного дома в Выборгском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился 41-летний главврач поликлиники. Он сообщил, что в его доме отжали стеклопакет и похитили 1,1 млн рублей наличными, также ювелирные изделия стоимостью 4,54 млн рублей.

Злоумышленника разыскивают правоохранители, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ломоносове сотрудники охраны задержали гражданина, укравшего 10 палок колбасы.

Фото: pixabay

Теги: деньги, кража, украшения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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