Из дома петербургского главврача вынесли деньги и украшения почти на 6 млн рублей

Крупная кража была совершена из частного дома в Выборгском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратился 41-летний главврач поликлиники. Он сообщил, что в его доме отжали стеклопакет и похитили 1,1 млн рублей наличными, также ювелирные изделия стоимостью 4,54 млн рублей.
Злоумышленника разыскивают правоохранители, возбуждено уголовное дело.
Ранее в Ломоносове сотрудники охраны задержали гражданина, укравшего 10 палок колбасы.
Фото: pixabay
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