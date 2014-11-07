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Из бара в Петербурге пропала волшебная палочка
Вчера, 22:20
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Из бара в Петербурге пропала волшебная палочка

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Судя по всему, предмет из гик-бара решили забрать себе фанаты вселенной Гарри Поттера.

Гик-бар "Неканон" в Петербурге через ресурсы в социальных сетях объявил о пропаже "бузинной палочки" – важного артефакта из серии фильмов и книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере, находившегося в заведении на радость фанатов. Представители бара рассчитывают, что оставляемые предметы, близкие фанатам книг и комиксов, вернутся без вмешательства полиции.

Во вселенной Гарри Поттера бузинная палочка – это один из трех Даров Смерти, важных магических артефактов. 

У нас снова воры! УКРАДЕНА БУЗИННАЯ ПАЛОЧКА! Мы уже смотрим камеры, но предлагаем вернуть палочку, чтобы обойтись без последствий. Нам очень неприятно, что это происходит - весь стафф в баре для всех гостей. Никто не может его красть. БУЗИННАЯ ПАЛОЧКА ДОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО В БОЮ! Верните палочку, просто положите на место, и заявлений в полицию с вашими фото не будет!

Представители бара в соцсети "ВКонтакте"

До этого из бара пропал один из двух молотов Тора, который удалось вернуть, не обращаясь в полицию.

Фото: ВКонтакте / НЕКАНОН (коктейли / бургеры / супергерои)

Теги: гарри поттер, гик, неканон
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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ширяева матрёна
Вчера 23:34

Народ теперь можно не платить за парковку и попадать бесплатно туда, где нужно платить или туда, где въезд априори простым смертным запрещен. Вы экономите деньги, время и нервы. вот ----- https://s4.lv/unigate

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