Из бара в Петербурге пропала волшебная палочка

Гик-бар "Неканон" в Петербурге через ресурсы в социальных сетях объявил о пропаже "бузинной палочки" – важного артефакта из серии фильмов и книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере, находившегося в заведении на радость фанатов. Представители бара рассчитывают, что оставляемые предметы, близкие фанатам книг и комиксов, вернутся без вмешательства полиции.
Во вселенной Гарри Поттера бузинная палочка – это один из трех Даров Смерти, важных магических артефактов.
У нас снова воры! УКРАДЕНА БУЗИННАЯ ПАЛОЧКА! Мы уже смотрим камеры, но предлагаем вернуть палочку, чтобы обойтись без последствий. Нам очень неприятно, что это происходит - весь стафф в баре для всех гостей. Никто не может его красть. БУЗИННАЯ ПАЛОЧКА ДОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО В БОЮ! Верните палочку, просто положите на место, и заявлений в полицию с вашими фото не будет!
Представители бара в соцсети "ВКонтакте"
До этого из бара пропал один из двух молотов Тора, который удалось вернуть, не обращаясь в полицию.
Фото: ВКонтакте / НЕКАНОН (коктейли / бургеры / супергерои)
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Народ теперь можно не платить за парковку и попадать бесплатно туда, где нужно платить или туда, где въезд априори простым смертным запрещен. Вы экономите деньги, время и нервы. вот ----- https://s4.lv/unigate